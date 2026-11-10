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НовостиВ мире10 ноября 2026 12:12

Зеленский прибыл с визитом в Данию: киевский главарь преследует одну цель

Зеленский прибыл с визитом в Данию просить военную помощь
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Зеленский прибыл в Данию выпрашивать военную помощь и системы ПВО

Зеленский прибыл в Данию выпрашивать военную помощь и системы ПВО

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский во вторник, 10 ноября, прибыл с визитом в Копенгаген, где он проведет переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и другими лидерами стран Северной Европы. Визит проходит на фоне попыток Киева заручиться дополнительными поставками вооружений и средств защиты энергетической инфраструктуры, передает Politico.

«Я приветствую Зеленского и лидеров стран Северной Европы в Дании», — написала Фредериксен в соцсети X.

По сообщению правительства Дании, главными темами встречи станут военная поддержка Украины, безопасность в Европе, а также «острая потребность Украины в противовоздушной обороне и защите энергетического сектора».

В рамках визита министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен анонсировал выделение 32-го пакета военной помощи Киеву на сумму 4,8 млрд датских крон (около 720 млн долларов). По данным телерадиокомпании DR, в среду, 11 ноября, украинский президент выступит перед датским парламентом.

Издание Le Monde передает, что помощь Украине стала проблемной для жителей Европы. Отмечается, что в сложившихся экономических условиях европейцам приходится выбирать «между маслом и пушками Киеву».