В Венесуэлу вернулась компания, которая до этого была изгнана из страны Фото: REUTERS.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA заключила меморандум о взаимодействии с ExxonMobil. Об этом со ссылкой на пресс-службу американской нефтегазовой корпорации сообщает Reuters.

Документ не имеет юридической силы, но является первым шагом к договору о создании совместного предприятия или разделе продукции. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес приветствовала заключение меморандума и пообещала правовую защиту для американских компаний.

Этот договор вернет корпорацию в Венесуэлу после почти двух десятилетий с момента экспроприации активов в 2007 году при Уго Чавесе, что вызвало санкции США. Отмечается, что в 2014 году МЦУИС обязал Каракас выплатить Exxon 1,6 миллиарда долларов и проценты, но Венесуэла оспорила это решение.

Ранее KP.RU рассказал, что в Венесуэле миллиардер Алехандро Бетанкур создает настоящую нефтяную империю. Отмечается, что это он делает с позволения президента США Дональда Трампа.