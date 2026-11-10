Володин заявил о позитивных результатах борьбы с незаконной миграцией Фото: Иван МАКЕЕВ.

Госдума добилась ощутимых положительных результатов в борьбе с нелегальной миграцией благодаря принятию комплекса новых законодательных актов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера, вопросы миграционной политики остаются одним из ключевых приоритетов в работе депутатского корпуса. На данный момент приняты 32 профильных закона, 21 из которых был разработан по прямой инициативе депутатов. Специальная рабочая группа продолжает непрерывный анализ ситуации для дальнейшего совершенствования законодательства.

«Вопросы, связанные с миграционной политикой, для нас носят приоритетный характер... Видим результаты, они действительно носят позитивный характер», — написал Володин в «Максе».

Накануне глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что уровень преступности среди мигрантов в стране уменьшился на 40% в текущем году.