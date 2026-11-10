Колокольцев: МВД РФ подготовило рекомендации для регионов по анклавам мигрантов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

МВД России подготовило меры для предотвращения замкнутых сообществ мигрантов. Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил об этом на выступлении перед Советом Федерации. Рекомендации разработаны по поручению Дмитрия Медведева, одобрены правительством и скоро будут направлены в регионы. Колокольцев подчеркнул, что это требует системного подхода, а не только действий правоохранителей.

«Здесь вопрос идет и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», - заявил Колокольцев.

Год назад в Совете безопасности РФ предупредили о возможных этнических анклавах с нарушением законодательства. Заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин указал на риски в моноэтнических регионах и обеспокоенность нелегальными мигрантами.

В 2024 году Валерий Фадеев из Совета по правам человека заявил, что России нужны интегрированные люди, а не замкнутые этнические группы. Он отметил, что проблема актуальна для некоторых регионов, включая Обнинск в Калужской области.

Ранее KP.RU сообщил, что уровень преступности среди мигрантов в России снизился на 40%. За 9 месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. Их доля в общем массиве преступлений снизилась до 3,4%.