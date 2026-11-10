Врач назвал семь ошибок при лечении простуды, которые затягивают выздоровление

При простуде не следует использовать сосудосуживающие капли дольше пяти дней. Фото: Олег УКЛАДОВ.

При простуде важно не только лечить симптомы, но и избегать ошибок, которые могут ухудшить состояние. Например, слишком концентрированный солевой раствор способен повредить слизистую носа. Врач-терапевт Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Яков Сучков рассказал, как правильно лечиться при ОРВИ. Об этом пишет mk.ru.

«В домашних условиях сложно соблюсти стерильность при изготовлении, и можно легко переборщить с концентрацией раствора – если он получится слишком крутым, можно легко «сжечь» им и без того поврежденную слизистую», – предупредил врач.

По словам терапевта, при простуде не следует использовать сосудосуживающие капли дольше пяти дней и принимать антибиотики без назначения врача. Последние не действуют на вирусы. Также не стоит переносить болезнь на ногах. Организму необходим отдых для борьбы с инфекцией.

Еще три ошибки – посещение бани или сауны, употребление алкоголя и злоупотребление крепким кофе и энергетиками. Они могут усиливать обезвоживание, а перегрев во время болезни создает дополнительную нагрузку на организм. При первых симптомах врач советует остаться дома, отдыхать, пить теплую жидкость, проветривать помещение и поддерживать влажность воздуха не ниже 50%.

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