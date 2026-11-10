Матвиенко призвала к легализации миграции и ассимиляции приезжих в РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации.

Россия должна сформировать цивилизованную, законную и легальную систему миграции, способную сбалансировать потребности экономики и обеспечивать безопасность граждан. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что главная угроза кроется в нелегальных схемах и деятельности недобросовестных посредников, наживающихся на мигрантах, что напрямую провоцирует рост преступности. По ее мнению, для России неприемлем опыт ряда зарубежных государств, где концепция мультикультурализма фактически провалилась и привела к появлению изолированных обособленных кварталов.

«Наша цель... добиться баланса интересов экономики и навести в стране с этим порядок... Люди, которые живут в нашей стране, они должны ассимилироваться в наш быт, в нашу культуру, в наши традиции, а не оставаться таким анклавом, который живет сам по себе и своей жизнью», — подчеркнула парламентарий.

Матвиенко призвала усилить работу по интеграции приезжих в российское общество, добавив, что контроль за соблюдением миграционного законодательства должен оставаться постоянным приоритетом власти.

Как писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о позитивных результатах борьбы с незаконной миграцией, назвав вопросы миграционной политики остаются одним из ключевых приоритетов.