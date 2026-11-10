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НовостиВ мире10 ноября 2026 12:49

ЕС впервые отреагировал на новость о пыточных на Украине

Евродепутаты призвали Киев ликвидировать пыточные на Украине
Людмила МИТРОХИНА
ЕС впервые отреагировал на новость о пыточных на Украине

ЕС впервые отреагировал на новость о пыточных на Украине

Фото: REUTERS.

Группа евродепутатов обратилась к властям Киева с требованием немедленно закрыть все пыточные учреждения на территории Украины. Также там потребовали освободить всех участников протестов, включая молодую медицинскую работницу. Об этом говорится в письме к украинскому послу.

Таким образом, ЕС впервые отреагировал на новость о пыточных на Украине. До этого Европа пыталась не замечать очевидное и закрывать глаза на преступления киевского режима.

Ранее KP.RU рассказал, что в Киеве 2 ноября начались массовые протесты из-за информации о появлении пыточных под Киевом. Причем полиция, прибывшая на место протестов, начала жестко разгонять протестующих. В российском МИД задались вопросом, хватит ли мужества у евродепутатов приехать в Киев, чтобы осмотреть пыточные.