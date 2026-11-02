Захарова прокомментировала протесты под Киевом: на видео участники акции кричат по-русски

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео протестов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, отметив, что украинский закон о языке «работает в полную мощь».

Ранее издание «Страна» сообщило, что украинские силовики открыли огонь возле дома, где собрались сотни протестующих. Поводом для акции стало недовольство из-за удержания в подвале мобилизованных и сбежавших военных.

В опубликованных в сети роликах слышны звуки стрельбы, крики и нецензурная брань на русском языке. Именно на это обратила внимание Захарова.

Напомним, ранее KP.RU писал о протестах в Киеве после попытки принудительной мобилизации. Тогда местные жители вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК и полицией, а правоохранители применили слезоточивый газ.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.