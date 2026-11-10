Кабмин Украины собрал силовиков и бизнес: Киев готовится к внезапному наплыву мигрантов Фото: REUTERS.

Кабинет Министров Украины принял постановление № 1395 от 9 ноября, которым создается специальный Координационный штаб. Его задача — реагировать на возможный массовый приток иностранцев и лиц без гражданства, если их число превысит возможности украинской миграционной системы. Об этом сообщается в тексте самого постановления.

Работать в штабе будут не только чиновники. К процессу подключат МВД, СБУ, пограничников, руководство восьми областей, международные организации и бизнес всех форм собственности. То есть правительство решило не разгребать проблемы в ручном режиме на местах, а заранее собрать отработанный механизм, который сможет мгновенно поднять ресурсы и задействовать помощь Евросоюза.

В постановлении прописаны и конкретные задачи штаба: координация временного размещения прибывших, оказание им помощи и привлечение нужных ресурсов.

При этом ранее обсуждался вариант, что странам Европы грозит новая волна миграции с Украины. Несмотря на огромные потоки беженцев и до этого, к новым потрясениям местные власти не готовы.