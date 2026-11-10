В Поморье число задерживающихся из-за обрушения моста поездов выросло до 10. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Архангельской области число пассажирских поездов, задерживающихся из-за обрушения железнодорожного моста через реку Виледь, увеличилось до десяти. Об этом 10 ноября сообщила Северная железная дорога.

Ранее сообщалось о задержке восьми составов. В обновленный список вошли поезда, следующие между Адлером, Воркутой, Москвой, Лабытнанги, Санкт-Петербургом и Сыктывкаром.

Для перевозки пассажиров через место происшествия организовали автомобильное сообщение. После этого люди продолжают поездку по своим маршрутам на поездах. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставят питание. Сотрудники поездных бригад оказывают им необходимую помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Поморье сошли с рельсов вагоны грузового поезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной происшествия стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь.