Актриса Любовь Тихомирова попала в базу данных сайта «Миротворец». Фото: Юлия Морозова/ ТАСС

Российская актриса театра и кино Любовь Тихомирова была внесена в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы сайта.

Создатели ресурса вменяют артистке обвинения, связанные с якобы имевшим место покушением на территориальную целостность Украины.

Любовь Тихомирова известна зрителям по ролям в сериалах «1943», «Воронины», «Обратная сторона луны», «Молодожены», а также по участию в юмористическом проекте «Слава Богу, ты пришел!».

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году и публикует личные данные лиц, считающихся угрозой национальной безопасности Украины, включая политиков, журналистов, артистов и общественных деятелей. Пару дней назад, 7 ноября, в базу данных скандально известного ресурса попал российский скульптор и художник Михаил Шемякин, обвиненный в якобы покушении на территориальную целостность Украины.