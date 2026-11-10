«Зритель соскучился по качественному кино»: актёр Батырев рассказал о подъеме киноиндустрии в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Актер Антон Батырев уже на этой неделе предстанет перед зрителями в военной драме «Балтийское море» о событиях 1944 года. Об этом KP.RU рассказал сам артист. Ему досталась роль майора госбезопасности Леонида Мартынова, который оказывается в центре запутанного расследования.

По словам Батырева, интерес публики к историческому кино объясняется просто: люди устали от «мыльных» сюжетов и хотят чего-то настоящего.

«В конце 80-х, в 90-е ничего не осталось от качественного советского кино. А сейчас, слава богу, мы потихонечку возвращаемся к нормальному кинематографу: без пошлостей и всякого непотребства. Думаю, зритель просто соскучился по качественному кинопродукту. И нынешний исторический период тоже играет свою роль», — указал артист.

Сериал, по мнению актёра, цепляет в первую очередь крепкой детективной историей, а во вторую — отсутствием однозначных персонажей. При этом Батырев не скрывает: путь в профессию был непростым, он бросил технический вуз ради театрального. Выпускникам он советует быть упорными — «стучитесь, и вам откроют».

Театр актер вспоминает тепло. Недавно он посмотрел моноспектакль Лены Подкаминской «Неосторожная актриса» в Театре Вахтангова и настоятельно рекомендует его зрителям — ближайший показ 24 ноября.