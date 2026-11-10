Львова-Белова: к 2027 году в пяти регионах РФ в детских домах детей не будет

Мария Львова-Белова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, сообщила, что к 2027 году детские дома в Калмыкии, Севастополе, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах будут закрыты. Об этом она рассказала на форуме «Жить и воспитываться в семье». Львова-Белова подчеркнула, что соответствующая работа идет по всей стране.

«В пяти регионах к концу 2027 года благодаря всесторонней поддержке семей и настройке системы планируем прийти к ситуации, когда одномоментно в учреждениях не будет детей», — сказала детский омбудсмен в ходе форума.

За первое полугодие 2026 года в 67 регионах России консилиумы по правам детей рассмотрели более 2 тысяч семейных ситуаций. В результате более тысячи детей вернулись к родителям.

Ранее KP.RU рассказал, что Львова-Белова до этого отметила, что всего по всей стране сократилось число детей, которые находятся в детских домах. Их число сократилось на 25%. Это происходит из-за того, что идет системная работа в этом направлении.