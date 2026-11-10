НАТО и ЕС усиливают давление на Евразию: Лебедев раскрыл, что происходит у границ

Лебедев предупредил о попытках НАТО и ЕС расколоть Евразию Фото: Иван МАКЕЕВ.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил о системном характере деструктивной активности НАТО и Евросоюза у границ Евразии. Об этом он сообщил 10 ноября, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

«Продолжаются попытки фрагментировать континент и навязать блоковое мышление эпохи холодной войны», — отметил генсек СНГ. По словам Лебедева, страны СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сходятся в оценках усиления давления со стороны внешних игроков.

Ранее KP.RU писал, что генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков предупредил о планах некоторых стран НАТО разместить ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ региона коллективной безопасности. По его оценке, это может привести к беспрецедентному обострению обстановки в Центральной и Восточной Европе.