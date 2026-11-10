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НовостиПолитика10 ноября 2026 13:23

«На это не согласимся»: Лавров объяснил, что кроется в попытке Запада добиться прекращения огня на Украине

Лавров: Россия не согласится на прекращение огня по требованию Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров: Россия не согласится на прекращение огня по требованию Европы.

Лавров: Россия не согласится на прекращение огня по требованию Европы.

Фото: REUTERS.

Москва не согласится на новое прекращение огня без четкого понимания дальнейшего развития событий и итоговых параметров урегулирования. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания уставных органов ОДКБ.

«Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся», — сказал он.

По его словам, прежний опыт показал, что соглашения использовались киевским режимом и его западными партнерами лишь как уловка для затягивания времени. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена повторять прошлые ошибки и предоставлять паузу для восстановления украинских военных возможностей.

«Все это было уловкой киевского режима. Ничего не собирались они делать, и его западные хозяева поощряли саботаж договоренностей», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что попытки европейских стран «купить время» для Киева очевидны для российской стороны. В связи с этим простое прекращение огня без устранения первопричин конфликта и выполнения условий безопасности полностью исключено.

Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил о намерении европейских стран отработать ввод войск на Украину во время учений в Польше.