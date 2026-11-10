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НовостиВ мире10 ноября 2026 13:32

Mehr: Тегеран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

Конфликт США и Ирана даже не приближается к концу
Людмила МИТРОХИНА
Mehr: Тегеран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

Mehr: Тегеран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

Фото: REUTERS.

Иран запустил новый подземный ракетный город КСИР, в церемонии участвовал начальник генштаба Али Абдоллахи. Об этом сообщило агентство Mehr.

На церемонии открытия прошел инспекционный осмотр объекта. Присутствовали начальник генштаба Ирана Али Абдоллахи и командующий ВКС КСИР Маджид Мусави.

Военачальники проверили готовность нового подземного ракетного комплекса. Представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби объявил о снятии ограничений на дальность баллистических ракет Тегерана.

Ранее KP.RU рассказал, что конфликт между США и Ираном даже не думает завершаться. Стороны никак не могут добиться компромисса. Более того, совсем недавно на острове Кешм прогремело несколько взрывов.