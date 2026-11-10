В Болгарии объявят траур по 12 жертвам аварии на автомагистрали «Фракия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Болгарии 11 ноября объявят общенациональный траур по жертвам двух массовых ДТП, которые утром произошли на автомагистрали «Фракия». Об этом на брифинге на месте происшествия сообщил премьер-министр страны Румен Радев. По его словам, погибли 12 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса.

Радев назвал случившееся трагичным днём для всей Болгарии и выразил соболезнования семьям погибших. Он также заявил, что государство окажет близким жертв необходимую помощь, и выразил надежду, что ситуация стабилизируется и никто из раненых не умрёт.

Ранее губернатор Ямболской области Георгий Чалыков сообщал о как минимум 10 погибших. По данным Болгарского телеграфного агентства, в аварию попали более 50 автомобилей, многие люди пострадали.

ДТП произошло около 07:00 по местному времени на участках трассы между 289-м и 294-м километрами. В МВД страны уточнили, что столкнулись несколько десятков грузовых и легковых машин, а также автобус. Причиной стал густой туман.