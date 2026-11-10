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НовостиОбщество10 ноября 2026 13:35

Минздрав РФ зарегистрировал два препарата для лечения редких болезней

Ранее в России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы
Сергей ГАПЧУК
Минздрав РФ зарегистрировал два препарата для лечения редких болезней

Минздрав РФ зарегистрировал два препарата для лечения редких болезней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Минздрав РФ зарегистрировал два лекарственных препарата, предназначенных для лечения редких (орфанных) заболеваний - первичного билиарного холангита и снижения кровотечений при тяжелой гемофилии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата ...Элафибранор предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что препарат Марстацимаб применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября стало известно, что в России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы. В Минздраве уточнили, что российскую вакцину "Аллергарда" можно применять для борьбы с перекрестной аллергией.

Ранее в России завершились испытания новой вакцины от рака. Лекарство показало свою эффективность.