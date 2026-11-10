Ученые раскрыли неожиданные свойства молока из черного кунжута

Для эксперимента ученые использовали молоко из черного кунжута. Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Ученые обнаружили у молока из черного кунжута свойства, которые могут помогать замедлять процессы старения. Напиток способен снижать воспаление, защищать клетки от повреждений и влиять на состояние кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food & Function. Об этом пишет «Царьград».

Эффект кунжутного молока проверили на лабораторных мышах с искусственно ускоренным старением. Животные, которым давали напиток, стали активнее двигаться и чаще проявляли интерес к окружающей среде. Кроме того, у них снизились показатели окислительного стресса и воспаления.

Для эксперимента ученые использовали молоко из черного кунжута, приготовленное по специальной технологии без фильтрации. Благодаря этому в напитке сохраняется больше полезных веществ, в том числе клетчатка, жиры и природные антиоксиданты.

Исследователи также обнаружили изменения в составе кишечной микрофлоры и обменных процессах у животных. Ученые предполагают, что защитный эффект связан с антиоксидантными свойствами кунжута и его влиянием на кишечные бактерии. Однако пока результаты получены только в опытах на мышах. Чтобы понять, может ли напиток замедлять старение у людей, нужны дополнительные исследования.

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