Угроза для всех владельцев iPhone: Binance предупредила о масштабной уязвимости в iOS

Binance предупредила о масштабной уязвимости в iOS Фото: Александр Новиков.

В операционной системе iOS выявлена уязвимость нулевого дня, создающая угрозу компрометации личных данных, закрытых ключей и учетных записей пользователей по всей экосистеме. Об этом сообщила пресс-служба криптовалютной биржи Binance.

Получившая название worse_query уязвимость затрагивает версии мобильной операционной системы iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. По данным специалистов биржи, данный программный дефект позволяет вредоносным приложениям получать несанкционированный доступ к локальным файлам других установленных программ, что несет серьезную опасность для безопасности криптокошельков и конфиденциальных данных.

«Это создает угрозу для сид-фраз, закрытых ключей и учетных данных во всей экосистеме», — отмечается в официальном заявлении компании в соцсети X.

Представители платформы подчеркнули, что проблема носит системный характер для iOS и не связана с уязвимостями самой биржи. Пользователям настоятельно рекомендуется срочно удалить любые приложения, скачанные из ненадежных источников или установленные в виде подписанных вручную IPA-файлов, а также обновить операционную систему и официальный софт до актуальных версий.

В случае подозрений на компрометацию данных эксперты советуют оперативно перевести активы на новый кошелек, созданный на заведомо безопасном устройстве, и завершить все активные сеансы.

Напомним, Binance оказалось в центре внимания после хакерской атаки 29 октября. Позднее руководство площадки пообещало полностью компенсировать клиентам убытки от несанкционированного вывода средств, оцениваемые в 6,3 миллиарда долларов.