«Бездонная яма»: в Европарламенте признали, что финансирование Украины может идти на пыточные Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента Фернан Картайзер в разговоре с РИА Новости выразил обеспокоенность: европейские деньги на Украине могут уходить на поддержку структур, которых обвиняют в пытках и незаконном удержании людей. По его словам, в теории проверить финансирование необходимо, вот только на деле у европейских институтов нет никаких инструментов, чтобы проконтролировать, куда именно уходят средства ЕС.

Так евродепутат ответил на вопрос о том, стоит ли проверить возможное финансирование из европейских средств подразделений и структур, которые фигурируют в сообщениях о тайных пыточных, а также задуматься об ужесточении условий помощи Киеву из-за несоблюдения прав человека.

Картайзер не стал подбирать выражений и назвал Украину «бездонной ямой, в которой деньги ЕС исчезают без какого-либо контроля». Получается, что даже если в Брюсселе захотят разобраться, механизмов для этого попросту нет.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поднял вопрос о подобной практике на Украине. Дипломат подчеркнул, что она широко распространена на территории страны ещё с 2014 года. В качестве примера он напомнил о тайной тюрьме под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка, о которой стало известно 2 ноября.