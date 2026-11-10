«Меня никто не будет шантажировать»: Фицо жестко ответил на ультиматум Мерца по кредиту Украине

Фицо: Словакия не поддержит новый кредит для Украины, несмотря на угрозы ФРГ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко отреагировал на попытки давления со стороны Берлина, заявив, что республика не намерена участвовать в финансировании нового кредита для Украины на сумму 70 млрд евро.

Поводом для резкой реакции словацкого премьера стали сообщения в европейских СМИ. Накануне газета Financial Times обнародовала содержание письма канцлера ФРГ Фридриха Мерца на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. В документе немецкий лидер пригрозил заблокировать долгосрочный бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если все государства-члены сообщества не возьмут на себя твердые обязательства по дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Комментируя эту позицию Мерца, Фицо подчеркнул, что Братислава не поддастся на ультиматумы и сохранит независимость в бюджетных вопросах ЕС.

«Меня никто не будет шантажировать… От имени правительства Словакии объявляю отсюда, из Словакии, и господину Мерцу: Словакия не будет участвовать в новом кредите на 70 миллиардов для Украины. Точка», — заявил премьер-министр Словакии в эфире телеканала ТА3.

Напомним, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили о нежелании участвовать в предоставлении украинским властям нового кредита. В связи с этим Мерц пошел ва-банк ради Украины. Канцлер ФРГ пригрозил заблокировать бюджет ЕС ради помощи Киеву.