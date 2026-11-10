Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС, если отдельные страны блока откажутся взять на себя обязательства по помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

"Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине", - следует из материала.

Издание ссылается на письмо немецкого политика главе Европейского совета Антониу Коште. Неформальный саммит Евросоюза запланирован на 13 ноября и пройдет в Дублине.

До конца текущего года страны ЕС должны согласовать объем финансирования Киева на 2027 год и достичь договоренности по долгосрочному бюджету объединения. Однако переговоры столкнулись с серьезными противоречиями между государствами-членами.

В частности, часть стран выступает за сокращение бюджетных расходов, тогда как другие настаивают на сохранении субсидий. Дополнительные сложности создает позиция Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, которые заявили о нежелании участвовать в предоставлении Украине нового кредита.

На фоне разногласий Киев рассчитывает получить в следующем году около 70 млрд евро для покрытия дефицита государственного бюджета. Кошта ранее заявлял, что Евросоюз намерен обеспечить примерно две трети этой суммы.

Ультиматум Мерца прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он считает, что канцлер Германии обеспокоен предстоящим уходом с занимаемого поста и хочет получить побольше откатов от финансовой помощи Украине.

Напомним, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро. На встрече в начале ноября представители ЕС, США, НАТО и Киева обсудили перспективы послевоенного экономического развития Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский не хочет завершения украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп добавил, что киевский главарь отказывается от мира из-за западного финансирования.

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