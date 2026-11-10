Программа «Время героев» бьёт рекорды на новом потоке: подано более 5 тысяч заявок Фото: Александр КОЦ.

Более пяти тысяч заявок прилетело организаторам третьего потока программы «Время героев» меньше чем за сутки. Об этом на заседании оргкомитета международной премии «Мы вместе» рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Речь идёт о новом наборе для участников и ветеранов СВО без высшего образования.

Кириенко напомнил, что на прошлой неделе Владимир Путин поручил запустить такую программу для ребят без вузовского диплома. Старт дали вчера во второй половине дня, а уже к утру счётчик заявок перевалил за пять тысяч. По словам чиновника, такой ажиотаж показывает, насколько решение президента важно и нужно людям.

Отдельно Кириенко подчеркнул принцип главы государства: доступ ко всем президентским проектам открыт, и подать заявку может каждый желающий. Никаких закрытых дверей и сложных фильтров на входе.

Для третьего потока придумали свои требования: гражданство РФ, мужество и героизм, проявленные в боях в рамках СВО, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Учиться участники будут три года вместо привычных четырёх — сократить срок удалось за счёт новых образовательных технологий и организационных решений. Первые полтора года — плотная теория в Президентской академии, дальше — очно-заочный формат. Заявки на официальном сайте программы принимают до 25 января 2027 года.

Кстати, это уже третий поток «Время героев» — первые два набора также собирали тысячи желающих, и конкурс там был серьёзный.