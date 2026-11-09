«Время героев» без вузовского диплома: в программу по поручению президента начался новый набор

Президент поставил задачу, и третий поток «Времени героев» открыт для участников и ветеранов СВО без высшего образования Фото: Александр КОЦ.

Блиндаж, рабочий стол, планшет с картой. Над ним — парень, которому по возрасту положено прогуливать пары в универе. А он раскладывает людей по позициям, считает воду, БК, протеиновые батончики и батарейки, которые надо закинуть на передок «птичками». Решает быстро. Потому что цена ошибки здесь — человеческие жизни.

Таких людей за эти годы я видел десятки — от Курской области до Запорожья. Встречал парней, которые прошли путь от рядового до заместителя командира полка. От простого штурмовика до начальника разведки подразделения. Без всяких лифтов — ногами, по лесополкам, через собственные ошибки, ранения и подвиги.

Даже командир взвода — должность маленькая только на первый взгляд. На войне ты решаешь за других, куда идти, где закрепиться, когда отходить. И у каждого решения есть цена, а платят её твои люди. Ответственность на порядок выше, чем у любого начальника на гражданке. Управленческая школа — такая, какую не дадут ни в одной бизнес-академии с кофе-брейками.

Только у многих из этих ребят графа «высшее образование» в анкете пустая. Кто-то ушёл на фронт сразу после колледжа, кто-то взял академ в вузе, кто-то поехал воевать после практики на заводе. Учёбу отложили «на после войны».

Фото: Александр КОЦ.

Первые два потока президентской программы «Время героев» диплом требовали. И это сработало. Из 168 участников 136 уже приступили к работе на новых местах. Комбриг Александр Шуваев стал губернатором Белгородской области. Герой России Владислав Головин, командовавший десантно-штурмовым взводом, возглавил думский комитет по молодёжной политике. Вот вам и «маленькая должность».

Но за бортом оставались те, кто ничем не хуже, — орденоносцы, Герои России, только без корочек. Справедливо? Нет. Страна рисковала потерять людей, которые уже доказали главное: в критической ситуации они берут ответственность на себя, а не перекладывают её на подчинённых.

С сегодняшнего дня этот барьер снят. Президент поставил задачу, и третий поток «Времени героев» открыт для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Нужны гражданство, реальный боевой опыт, проявленные мужество и героизм — и аттестат школы или диплом колледжа.

Учиться придётся всерьёз и дольше, чем первым потокам: три года. Зато на выходе — высшее образование по государственному и муниципальному управлению, на которое обычно уходит четыре. Очные занятия, выезды, стажировки в регионах — и время на восстановление, что для вчерашнего молодого фронтовика совсем не мелочь. Первая половина плотная, поэтому участникам положены стипендия и жильё. Вторая — практика на реальных рабочих местах. В наставниках — руководители Администрации Президента, министры, губернаторы, главы крупных компаний. А ещё выпускники первых потоков, которые сами недавно сменили блиндаж на кабинет.

Заявки принимают с 9 ноября до 25 января на сайте времягероев.рф. Дальше — анкета, эссе и тестирование в одном из 95 пунктов по всей стране. И новый поворот в жизни, за которым, как и на фронте, нет задач невыполнимых.

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