В США обещали не возобновлять крупные военные операции

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп решил, что на данный момент нет необходимости возобновлять масштабные военные действия против Ирана. Он считает, что экономические санкции показывают свою эффективность. Об этом рассказал госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

Несмотря на то, что переговоры не принесли должного результата, Рубио продолжает говорить, что есть надежда завершить конфликт дипломатическим путем. Однако в Вашингтоне подчеркивают, что в закрытом формате переговоры все же идут.

Ранее KP.RU рассказал, что Трамп сомневался, нужно ли идти на эскалацию конфликта в Иране. При этом стороны заявляли о движении к миру. Однако Тегеран и Вашингтон так и не смогли добиться компромисса по этому вопросу. США выдвигали невыполнимые условия для Ирана.