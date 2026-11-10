Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 ноября 2026 14:02

В США обещали не возобновлять крупные военные операции

Рубио: Трамп решил не возобновлять военную операцию против Ирана
Людмила МИТРОХИНА
Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп решил, что на данный момент нет необходимости возобновлять масштабные военные действия против Ирана. Он считает, что экономические санкции показывают свою эффективность. Об этом рассказал госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

Несмотря на то, что переговоры не принесли должного результата, Рубио продолжает говорить, что есть надежда завершить конфликт дипломатическим путем. Однако в Вашингтоне подчеркивают, что в закрытом формате переговоры все же идут.

Ранее KP.RU рассказал, что Трамп сомневался, нужно ли идти на эскалацию конфликта в Иране. При этом стороны заявляли о движении к миру. Однако Тегеран и Вашингтон так и не смогли добиться компромисса по этому вопросу. США выдвигали невыполнимые условия для Ирана.