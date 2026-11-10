Простуда отступила и вернулась: врач предупредил об опасном симптоме

Большинство простуд проходят за 7-10 дней. Фото: Оксана ЗУЙКО.

При простуде важно следить за своим состоянием и не пропустить признаки осложнений. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, когда самолечение ОРВИ может быть опасным. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Хуже любого препарата самолечение становится тогда, когда человек терпит и ждет, хотя болезнь уже вышла за пределы простуды. К врачу в ближайшие сутки стоит обратиться, если симптомы не улучшаются к десятому дню», – предупредил эксперт.

По словам врача, большинство простуд проходят за 7-10 дней, но кашель и заложенность носа могут сохраняться дольше. Для лечения обычно достаточно отдыха, теплого питья и средств для облегчения симптомов. Антибиотики при вирусной инфекции бесполезны, а сосудосуживающие капли не рекомендуется использовать дольше 5-7 дней.

Срочно обратиться за помощью нужно при одышке, боли в груди, спутанности сознания и посинении губ. Также поводом для визита к врачу станут высокая температура, которая долго не снижается, сильная боль в ухе или пазухах. Эксперт подчеркнул, что при ухудшении состояния не стоит продолжать самолечение и пытаться справиться с симптомами новыми препаратами.

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