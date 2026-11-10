«Северные потоки» могли взорвать баллонами для дайвинга: на суде в ФРГ всплыли новые детали Фото: REUTERS.

В суде Гамбурга эксперт по взрывчатке из Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) назвал вероятный способ закладки зарядов под «Северные потоки». По его версии, озвученной на заседании Высшего земельного суда, взрывчатку могли разместить в баллонах для дайвинга. Как пишет РИА Новости, свидетель выступал по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова.

Заседание 9 ноября стало уже пятым по счету. Отвечая на вопросы сторон, специалист BKA допустил, что исполнители использовали водолазные баллоны как емкости для взрывчатых веществ. В тот же день он подтвердил: в районе взрывов в Балтийском море и на яхте «Андромеда», которую следствие связывает с диверсией, найдены следы военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена. Один и тот же тип состава, и это уже сложно списать на случайность.

Разбирательство в Гамбурге стартовало 14 октября. В графике заложено больше 40 заседаний, и идти они будут аж до середины июня 2027 года. Самого Кузнецова, бывшего украинского военнослужащего, задержали в Италии в августе 2025-го, а потом передали Германии. Ему вменяют координацию диверсии на трубопроводах.

Немецкое следствие считает, что Кузнецов вместе с другими военными разработал план уничтожения газопроводов, выполняя задание государственных структур Украины. Прокуратура ФРГ говорит о соучастии в военном преступлении против гражданской инфраструктуры. Плюс обвинения в организации взрыва, разрушении сооружений и нарушении работы общественных предприятий. По немецким законам ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

При этом Германия попросту не хочет устанавливать настоящих организаторов и заказчиков подрыва «Северного потока». Такое мнение выразил руководитель департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.