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НовостиПолитика10 ноября 2026 14:31

ВС РФ поразили две электроподстанции в Черниговской области, работающие на ВПК

ВС России поразили электроподстанции в Нежине и Соснице
Семен ЗИМИН
ВС РФ поразили две электроподстанции в Черниговской области, работающие на ВПК

ВС РФ поразили две электроподстанции в Черниговской области, работающие на ВПК

Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Нежине и Соснице Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

«Сегодня днем в результате ударов поражены в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области две электроподстанции 330 кВ и 110 кВ, обеспечивавшие работу предприятий военной промышленности Украины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Накануне российская армия отработала по сухогрузу в Черном море, который, как утверждается, перевозил оружие и военное имущество для украинских войск.

Судно находилось в 141 километре юго-западнее Одессы. Тогда же под удар попал логистический центр «Сухой порт» в самом одесском порту. По данным военного ведомства, этот объект использовали для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.