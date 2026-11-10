Мед вместо сахара: врач объяснила, почему организм не замечает разницы

По словам врача, мед не намного лучше обычного сахара. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мед и фруктоза часто воспринимаются как более полезная замена сахару. Однако для организма они тоже остаются источниками свободных сахаров, избыток которых может навредить здоровью, рассказала кандидат медицинских наук Ольга Тарасова. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Проблема возникает, когда добавленного сахара становится слишком много. Избыточное потребление сладких продуктов и напитков может способствовать увеличению калорийности рациона и набору веса, развитию кариеса, ухудшению метаболического здоровья, повышению риска жировой болезни печени», – отметила медик.

По словам врача, мед не намного лучше обычного сахара. В нем также преобладают глюкоза и фруктоза. Их избыток может негативно влиять на обмен веществ. Фруктозу в сиропах и напитках тоже не стоит считать безопасной альтернативой. При этом цельные фрукты исключать не нужно. Клетчатка в них замедляет поступление сахаров и помогает дольше сохранять сытость.

Стевия отличается от сахара тем, что практически не содержит калорий и не вызывает существенного повышения глюкозы в крови. Однако продукты с ней могут включать и другие подсластители. Тарасова советует не искать идеальную замену сахару, а постепенно сокращать количество сладкого.

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