Госсекретарь США Рубио назвал продуктивными переговоры в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал итоги трёхсторонней встречи в Абу-Даби, где собрались представители России, США и Украины. По его словам, переговоры оказались весьма продуктивными, однако впереди ещё много работы. Об этом дипломат рассказал агентству Reuters.

«Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу», — уточнил американский дипломат.

Рубио добавил, что украинский кризис не решить за сутки. По его мнению, для настоящего прорыва потребуется время и серьёзные усилия всех сторон. При этом он высказался за то, чтобы к переговорному процессу подключилась и Европа. Логика простая: без широкого круга участников устойчивого результата не добиться.

KP.RU писал, что тем для переговоров накопилось несколько. Главная, конечно, конфликт на Украине. Но не менее важный пункт — гарантии безопасности для всех стран. И здесь позиция Москвы остаётся неизменной: Россия хочет стабильного мира, который будет учитывать её интересы.