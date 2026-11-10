Мошенник пытался вытянуть с Нурлана Сабурова 100 млн рублей: что он предлагал за такие деньги

Baza: Вымогатели потребовали с Сабурова 100 млн рублей за возвращение в РФ Фото: Даниил ОПАРИН.

Некий аферист предложил комику Нурлану Сабурову за 100 млн рублей "помочь с возвращением в Россию", обещая "урегулировать вопросы с властями". Менеджер артиста, которому поступило это "заманчивое предложение", сразу же передал информацию о вымогателе в правоохранительные органы.

Представитель комика сообщил телеграм-каналу Baza, что мошенник предлагал помощь в снятии запрета на въезд Сабурова в Россию, "используя свои связи". Цена за услуги составила 100 млн рублей, но платить их, конечно, никто не стал.

Напомним, что Сабурова выдворили из страны на 50 лет, и он не сможет вернуться в Россию из-за нарушений миграционного законодательства и налоговых правонарушений.

Ранее KP.RU сообщил, что Сабурову запретили открывать новый бизнес в России до марта 2029 года из-за неправильного адреса компании "Сабр Продакшн", внесенного в ЕГРЮЛ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФНС.