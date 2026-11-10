Фанаты Филиппа Киркорова смогут вернуть деньги за концерт в Тюмени: адвокат объяснил причину Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Зрители концерта Филиппа Киркорова в Тюмени могут вернуть деньги за билеты. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин. Поводом стали жалобы фанатов: по данным СМИ, на сцене Тюменской филармонии артист еле держался на ногах и невнятно пел.

Жорин подчеркнул: люди платили немалые деньги за полноценное выступление, а не за то, как исполнитель с трудом стоит. Пил ли он или выступал с температурой — вопрос отдельный. Но если артист объективно не может петь на должном уровне, концерт нужно переносить или отменять, а не проводить любой ценой, считает адвокат.

По статье 29 закона «О защите прав потребителей» при недостатках услуги можно требовать соразмерного уменьшения цены, а при существенных отступлениях от условий — отказаться от договора и вернуть деньги. Для этого нужно обратиться к организаторам с письменной претензией, приложив видео, свидетельские показания и другие доказательства. При отказе — суд. И вернуть стоимость билетов — не предел: закон позволяет взыскать убытки, моральный вред и неустойку.

Концерт прошел 9 ноября. Сообщалось, что артиста вывели на сцену под руки. Киркоров заявил, что выступал с температурой, и извинился перед разочарованными зрителями.