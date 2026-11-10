Названы привычки, которые могут привести к инсульту

При диабете избыток сахара в крови способен повреждать кровеносные сосуды. Фото: Ahmet Misirligul/Shutterstock/Fotodom

Некоторые повседневные привычки могут повышать риск инсульта. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, как снизить вероятность сосудистой катастрофы. Об этом пишет NEWS.ru.

«Нужно помнить про основные факторы риска: высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, диабет и ожирение. Исходя из этого, что можно сделать?» – отметил медик.

По словам врача, для профилактики инсульта важно регулярно контролировать артериальное давление и следить за уровнем холестерина. Также необходимо поддерживать нормальный вес и не проводить весь день без движения.

Умнов добавил, что при диабете избыток сахара в крови способен повреждать кровеносные сосуды и нервные окончания. Поэтому людям с этим заболеванием особенно важно контролировать уровень глюкозы и соблюдать рекомендации врача.

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