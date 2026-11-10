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НовостиЗдоровье10 ноября 2026 15:53

Дерматолог предупредила об обострении кожных болезней из-за отопления

Дерматолог Котова: отопление провоцирует шелушение и трещины на коже
Анастасия ПИГИНА
Зимой пересушиваться может даже жирная и комбинированная кожа.

Зимой пересушиваться может даже жирная и комбинированная кожа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Зимой кожа может становиться сухой, краснеть и шелушиться не только из-за мороза, но и из-за работающего отопления. Сухой воздух усиливает потерю влаги, из-за чего могут обостряться хронические кожные заболевания, рассказала дерматолог и косметолог Ирина Котова. Об этом пишет RT.

«Обладатели сухой кожи в зимний период времени всегда жалуются на чувство стянутости, на трещины, например в углах рта или в периоральной зоне, покраснение, мелкопластинчатое шелушение», – подчеркнула медик.

По словам врача, зимой пересушиваться может даже жирная и комбинированная кожа, особенно если пользоваться матирующими и подсушивающими средствами. Сухой воздух также способен усиливать проявления экземы, атопического дерматита, крапивницы и других хронических заболеваний.

Чтобы защитить кожу, Котова посоветовала чаще проветривать помещение и по возможности регулировать отопление. Перед выходом на улицу нужно наносить защитный крем, надевать перчатки и не оставлять открытые участки кожи мокрыми на морозе. После контакта с водой также стоит использовать увлажняющие средства.

Ранее трихолог Анна Альварес предупредила, что прогулки без шапки зимой могут привести к врастанию волос из-за утолщения кожи головы.