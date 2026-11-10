Во Франции писателя хотят судить за слова: ему грозит срок за рассуждения о «Великом замещении» Фото: Олег УКЛАДОВ.

Французскому писателю Мишелю Уэльбеку предъявили обвинения в «соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию». Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники, знакомые с делом. Такое решение принял следственный судья суда города Нантер.

Дело запустил прокурор республики после жалоб Союза мечетей Франции и Движения против расизма и за дружбу между народами. Обе организации возмутились ещё в январе 2023 года. Поводом стало интервью 70-летнего лауреата Гонкуровской премии журналу Front Populaire в ноябре 2022-го.

Там Уэльбек рассуждал о мусульманах и теории «Великого замещения». Он назвал её «статистической очевидностью» и заявил, что целые регионы окажутся «под исламским контролем». По его словам, это приведёт к столкновениям и актам агрессии. Также писатель сказал, что «коренное французское население» ждёт не ассимиляции мусульман, а того, чтобы они «перестали грабить и нападать».

Скандал вспыхнул сразу, но обвинения из-за особенностей французской судебной системы предъявили только сейчас. Уэльбек всё отрицает: призывов к насилию в его словах нет, он лишь пользовался правом на свободу слова. Если суд признает его виновным, ему грозит до года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Ранее стало известно, что британский комик Дэвид Уолльямс оказался в центре сексуального скандала. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям и в домогательствах на работе.