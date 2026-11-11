Жених Анны Семенович рассказал о своих заработках: "Мой новый проект будет полезен для России"

Жених Анны Семенович заявил, что зарабатывает больше певицы, фото: личный архив Анны Семенович

Жених Анны Семенович Денис Шреер рассказал в интервью KP.RU, что зарабатывает больше своей будущей супруги, и сейчас готовит важный для России проект. По его словам, этот стартап очень поможет отечественным маркетплейсам, оказавшимся в сложной ситуации из-за ударов по складам.

"Сейчас у меня есть бизнес-интересы в России, Европе и Америке, они связаны со строительством, логистикой и финансами. С 2007 года я начал параллельно активно развивать свой бизнес и в России, уже 20 лет строю логистические центры. А сейчас запускаю еще один стартап - сеть фулфилмент-центров (складская и логистическая служба. - прим. ред.) для маркетплейсов", - говорит Шреер.

Бизнесмен подчеркнул, что, как и любое начинание, этот проект требует значительных финансовых вложений. Тем не менее, он твёрдо убеждён в потенциале российской экономики и полагает, что данный проект принесёт пользу отечественному бизнесу.

На вопрос, связан ли бизнес Шреера с шоу-бизнесом, как у Семенович, предприниматель рассмеялся и заявил, что его направление "более прозаичное, но и более прибыльное".

Ранее KP.RU сообщил, что Семенович и Шреер планируют сыграть две свадьбы - одну в России, другую в Германии.