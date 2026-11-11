Анна Семенович поделилась секретом похудения

Анна Семенович призналась, что худела с помощью уколов красоты, фото: личная страница Анны Семенович в соцсети

Анна Семенович заметно похудела после начала отношений с предпринимателем Денисом Шреером. Актриса и певица рассказала в интервью KP.RU, как ей удалось так серьёзно сбросить вес. Оказалось, дело в медицинских препаратах, которые сейчас широко рекомендуют эндокринологи людям с лишним весом.

По словам Семенович, она восхищается своим женихом, потому что много лет безуспешно пыталась бороться с лишним весом, а он сказал - "похудею", - и похудел самостоятельно. Вдохновляясь его примером, успехов добилась и 46-летняя актриса.

"Я не скрывала, что худела в том числе с помощью уколов. Добилась гармоничной именно для себя формы, без излишней худобы. Сейчас я в комфортом весе, который поддерживаю правильным питанием, достаточной физической нагрузкой. Делать это на пару с любимым гораздо легче, чем самой. Мы поддерживаем друг друга и мотивируем", - заявила Семенович.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Семенович станцевала в бикини на курорте, продемонстрировав результаты своего похудения.