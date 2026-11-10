Посольство РФ в Шри-Ланке призвало плавать только в безопасных местах Фото: Алексей МАТВЕЕВ.

Посольство России в Шри-Ланке выступило с обращением к соотечественникам после трагического случая на воде. Диппредставительство призвало россиян купаться только в безопасных и специально отведённых для этого местах, сообщает ТАСС.

В посольстве подтвердили, что знают об инциденте с российским туристом. Сейчас дипломаты оформляют необходимые документы и помогают решать связанные с трагедией вопросы.

Поводом для такого заявления стала гибель 30-летнего туриста из России. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина купался в Индийском океане на пляже курортного города Бентота. Он вошёл в воду, но буквально через несколько секунд его накрыла мощная волна и унесла от берега. Позже тело россиянина выбросило на сушу, однако другие детали пока неизвестны.