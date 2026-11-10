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НовостиПолитика10 ноября 2026 16:51

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало плавать только в безопасных местах

Посольство РФ в Шри-Ланке знает о ситуации с гиибелью российского туриста
Семен ЗИМИН
Посольство РФ в Шри-Ланке призвало плавать только в безопасных местах

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало плавать только в безопасных местах

Фото: Алексей МАТВЕЕВ.

Посольство России в Шри-Ланке выступило с обращением к соотечественникам после трагического случая на воде. Диппредставительство призвало россиян купаться только в безопасных и специально отведённых для этого местах, сообщает ТАСС.

В посольстве подтвердили, что знают об инциденте с российским туристом. Сейчас дипломаты оформляют необходимые документы и помогают решать связанные с трагедией вопросы.

Поводом для такого заявления стала гибель 30-летнего туриста из России. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина купался в Индийском океане на пляже курортного города Бентота. Он вошёл в воду, но буквально через несколько секунд его накрыла мощная волна и унесла от берега. Позже тело россиянина выбросило на сушу, однако другие детали пока неизвестны.