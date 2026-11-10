В Архангельской области ввели режим ЧС после схода грузового поезда с рельсов. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Архангельской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов и обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь. Об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Подписал указ о введении с 10 ноября режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе», - написал он в мессенджере MAX

Как сообщил Цыбульский, инцидент произошел в Вилегодском округе Архангельской области. Также сохраняется угроза обрушения ж/д моста. Согласно указу, зона ЧC распространяется на восемь муниципалитетов в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что число пассажирских поездов, задерживающихся в результате ЧП с обрушением железнодорожного моста через реку Виледь, увеличилось до десяти.