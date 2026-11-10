Умер Лев Сундстрем, заслуженный деятель искусств России

Лев Сундстрем. Фото: Официальный Telegram-канал ГИТИСа

Умер Лев Сундстрем, профессор, заслуженный деятель искусств России. О кончине сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Telegram-канале. Его не стало на 86-м году жизни.

Сундстрем заведовал кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств в РГИСИ, был кандидатом искусствоведения. Коллеги называют его одним из отцов-основателей современного российского образования в сфере театрального менеджмента. По их словам, это был выдающийся педагог, ученый и исследователь.

Для нескольких поколений театральных продюсеров — и в Петербурге, и в Москве, и по всей стране — он стал примером настоящей любви к театру и высочайшего профессионализма. Вместе с Юрием Орловым в ГИТИСе и Анатолием Смелянским в Школе-студии МХАТ Сундстрем подготовил и провел театральную реформу. Она создала в стране все условия для развития фундаментального академического образования в области экономики творчества.

Ранее стало известно о смерти Леонида Удалова, актера Московского областного театра драмы и комедии. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Московская любовь», «Бесы» и сериале «Жизнь, которой не было».