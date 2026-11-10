Зеленский снова сделал выпад в сторону России после переговоров: что сказал бывший комик на этот раз Фото: REUTERS.

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский прокомментировал итоги первого дня трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Его слова приводит агентство «РБК-Украина». Бывший комик признался, что общался со своей командой на месте, и выдал довольно эмоциональную оценку происходящему.

«С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не лучшие наши друзья», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, среди главных тем встречи значились гарантии безопасности и обмен пленными. То есть разговор шёл о вещах предельно конкретных, от которых зависит если не мир, то уж точно судьбы людей.

Сама встреча стартовала 10 ноября и растянулась почти на четыре часа. Проходила она в закрытом для прессы формате. Примерно через два часа стороны взяли паузу.

При этом ранее президент России Владимир Путин выразил готовность вернуться к настоящим переговорам по Украине. Глава государства отмечал, что Москва никогда не отказывалась от дипломатии в этом вопросе, а Киев пытался срывать все усилия под разными предлогами.