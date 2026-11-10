Переговоры начались 10 ноября в 11:15 по Москве и продлились 4,5 часа Фото: REUTERS.

Первый день мирных переговоров в ОАЭ завершен. Жаркие диспуты в Абу-Даби принесли в диалог России, США и Украины нотку оттепели. Можно ли говорить о прорыве - покажет второй день.

А пока подведем промежуточные итоги.

ОФИЦИАЛЬНО: ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ, США И УКРАИНОЙ

1. Переговоры начались 10 ноября в 11:15 по Москве и продлились 4,5 часа. Был и часовой перерыв, во время которого стороны могли проконсультироваться со «старшими». Наша делегация, по словам Дмитрия Пескова, имела возможность напрямую связаться с президентом.

2. Основным языком общения стал русский. На нем говорили и наши, и украинцы. Американцам наши заявления передавал переводчик Владимира Путина Сергей Чудинов.

3. Источники KP.RU в нашей переговорной группе сообщили: «Диалог идет! Переговоры точно продолжатся 11 ноября». При этом подводить промежуточный итог наша делегация не считает нужным - официальные заявления будут сделаны только после завершения встреч.

4. Главной темой переговоров стало создание новой архитектуры европейской безопасности.

5. Кроме Уиткоффа и Кушнера США представляет главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Он как раз и возглавлял разговор о безопасности.

6. Европейцы не присутствовали за столом. Но приняли участие в консультациях с США и Украиной перед началом переговоров.

7. По итогам встречи в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут продолжить миротворческую миссию, поехав сначала в Москву, а затем в Киев.

8. Самое громкое публичное заявление о переговорах сделал Госсекретарь США Марко Рубио.

- По последней поступившей информации, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными, - резюмировал он итоги первого дня. - Разумеется, впереди ещё очень много работы. Нельзя сказать, что этот вопрос решится в ближайшие 24 часа, или что-то в этом роде. Но действительно важно то, что европейцы участвуют в обсуждениях.

Ведь без них вопрос европейской безопасности решить невозможно…

По итогам встречи в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут продолжить миротворческую миссию, поехав сначала в Москву, а затем в Киев Фото: REUTERS.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ И О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ НА ПЕРЕГОВОРАХ В АБУ-ДАБИ

У читателя может возникнуть вопрос: с чего тема безопасности стала главным предметом обсуждения? Почему и Москва и Вашингтон буквально называют ее фундаментом для завершения конфликта?

Ситуацию могут прояснить заявления Зеленского, опубликованные в день переговоров:

- Отдать украинскую землю ради мира - это просто абстрактные слова. Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?

Алексус Гринкевич возглавлял разговор о безопасности Фото: REUTERS.

Судя по всему, это и есть главный аргумент Киева в решении ключевого спорного вопроса - территориального. Значит если стороны согласуют гарантии безопасности, можно начинать говорить и про территории…

Более того, обсуждения новой архитектуры безопасности Россия предлагала годами. Наш МИД отправлял предложения Москвы странам НАТО в декабре 2021 года. Наши слова пропустили мимо ушей. И это стало одной из главных причин СВО.

Сегодня США предлагают этот диалог сами.

Первый день мирных переговоров в ОАЭ завершен Фото: REUTERS.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ПОЙДЕТ ЛИ ЕВРОПА НАВСТРЕЧУ

Но пока две стороны, Россия и США, в чем-то нашли согласие, вопросы по позиции третьей до сих пор не сняты. Европа, главный на сегодня спонсор конфликта, не демонстрирует никакой готовности вести диалог.

За последние дни глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе не нужно обсуждение безопасности. Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен добавила, что Старый свет настаивает на перемирии. Канцлер Германии Мерц презрительно отозвался о переговорах - «не важно, что произойдет в Абу-Даби, Россия понимает только язык силового давления».

Заведет ли позиция ЕС переговоры в тупик? Вопрос крайне тонкий и щепетильный.

С одной стороны конфликт на Украине, в сущности, воспринимается лидерами Европы, как способ «поддержать» рушащуюся без российских энергоносителей экономику. С другой, население Старого Света демонстрирует колоссальную усталость, по улицам столиц шагают протесты. Рейтинги правящих политических сил падают в небытие, а финансирование Киева становится все более тяжелым грузом. С третьей стороны, на промежуточных выборах в США победили демократы, и ЕС может надеяться, что американцы начнут возвращаться в украинский конфликт. С четвертой, восстановление отношений с Россией может спасти распадающуюся экономику.

На стыке всех этих факторов, США и Россия и ведут игру. Первый день получился удачным.

Но сможем ли мы повторить эти слова после второго?

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