Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 ноября 2026 17:25

Глава СБ Ирана Резаи: Тегеран не получил от США ответа на выдвинутые им условия

В Иране требуют от США чёткий ответ на переданные Тегераном требования
Семен ЗИМИН
Глава СБ Ирана Резаи: Тегеран не получил от США ответа на выдвинутые им условия

Глава СБ Ирана Резаи: Тегеран не получил от США ответа на выдвинутые им условия

Фото: REUTERS.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что Тегеран так и не дождался внятного ответа от США на свои условия.

По словам чиновника, иранская сторона выдвинула «свои семь условий», но первоначальная реакция американцев оказалась недостаточной. Резаи отметил, что Иран попросил дать четкий и ясный ответ, однако этого до сих пор не произошло. Он не исключил, что Вашингтон ответит позже.

При этом в США, похоже, не спешат переходить к активным действиям. Президент Дональд Трамп решил, что на данный момент нет необходимости возобновлять масштабные военные операции против Ирана.

Как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, Трамп считает, что экономические санкции показывают свою эффективность. Такой подход, по всей видимости, должен заставить Тегеран пойти на уступки без нового витка эскалации.