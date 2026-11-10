Глава СБ Ирана Резаи: Тегеран не получил от США ответа на выдвинутые им условия Фото: REUTERS.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что Тегеран так и не дождался внятного ответа от США на свои условия.

По словам чиновника, иранская сторона выдвинула «свои семь условий», но первоначальная реакция американцев оказалась недостаточной. Резаи отметил, что Иран попросил дать четкий и ясный ответ, однако этого до сих пор не произошло. Он не исключил, что Вашингтон ответит позже.

При этом в США, похоже, не спешат переходить к активным действиям. Президент Дональд Трамп решил, что на данный момент нет необходимости возобновлять масштабные военные операции против Ирана.

Как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, Трамп считает, что экономические санкции показывают свою эффективность. Такой подход, по всей видимости, должен заставить Тегеран пойти на уступки без нового витка эскалации.