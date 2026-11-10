В России хотят увеличить сумму ущерба по ряду статей УК: чего это коснётся Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минюст взялся за пересмотр суммы ущерба по 49 статьям УК РФ, которые не трогали больше десяти лет. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказала директор департамента уголовного и административного законодательства ведомства Мария Джоусе-Иванина.

По словам представителя ведомства, сейчас мошенничество в особо крупном размере с ущербом от 1 млн рублей наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Человек может потерять зрение, слух, речь, и этот ущерб будет менее наказуем, чем мошенничество в крупном размере», — пояснила представитель Минюста.

Предложение уже разослали по ведомствам: концептуально его поддерживают, но некоторые органы высказывают опасения.

Параллельно нужно править и штрафы — соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в прошлом году. Джоусе-Иванина подчеркнула, что речь не об усилении ответственности: расширяя практику штрафа, в Минюсте хотят, чтобы наказание назначалось мягче. Суды, не имея возможности выписать адекватную сумму, вынуждены выбирать более строгую меру.

В Генпрокуратуре при этом не видят смысла пересматривать нижние пороги ущерба по статьям о взяточничестве — нужна более детальная проработка и отслеживание динамики. А Федеральная палата адвокатов предлагает существенно поднять минимальный ущерб по преступлениям против собственности.

Вице-президент ФПА Нвер Гаспарян напомнил: особо крупный размер в 1 млн рублей установили ещё в 2003 году, с тех пор он сильно девальвирован. По его мнению, индексация давно назрела, и речь идёт лишь о справедливом наказании, соответствующем характеру преступления.

Накануне комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за ряд административных нарушений.