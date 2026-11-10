Омбудсмен Армении Манасян начала разбирательство после смерти Геворгяна в СИЗО, фото: Эрик Романенко/ТАСС

Омбудсмен Армении Анаит Манасян объявила о начале расследования в уголовно-исполнительном учреждении "Нубарашен" из-за смерти Арсена Геворгяна в СИЗО, кандидата в мэры Степанавана от партии "Сильная Армения".

"С целью изучения вопросов, относящихся к мандату защитника прав человека и связанных с зафиксированным 10 ноября случаем смерти арестованного Арсена Геворгяна в уголовно-исполнительном учреждении Нубарашен, по инициативе омбудсмена начато разбирательство. В его рамках от компетентных государственных органов будут затребованы разъяснения", - заявила Манасян.

Манасян заявила, что государство должно защищать права заключенных, включая их жизнь и здоровье, и проводить полное и объективное расследование случаев смерти.

В связи со случившимся уже возбуждено уголовное дело. Геворгяну было всего 46 лет, и пробыл в СИЗО он порядка двух недель, после чего "неожиданно" скончался. Он же являлся одним из главных недоброжелателей премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее KP.RU сообщил, что Геворгян умер 10 ноября. Его задержали накануне выборов, на которых он, по предварительным опросам, уверенно побеждал.