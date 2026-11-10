Продюсер Дворцов связал смерть Сергея Соседова с порчей, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Продюсер Сергей Дворцов высказал предположение о возможной связи смерти музыкального критика и журналиста Сергея Соседова с "магическим воздействием". Это заявление он сделал в интервью для 5-tv.ru, обсуждая обстоятельства трагедии. Дворцов предполагает, что на критика могли навести "порчу на смерть".

«Здесь можно рассмотреть третью версию его гибели. Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде», - считает продюсер.

Последние секунды жизни Сергея Соседова опубликовал Андрей Малахов Источник видео: t.me/and_malakhov

Дворцов сослался на видеозаписи с камер наблюдения, обнародованные Андреем Малаховым. На них видно, как Соседов с трудом поднимается по лестнице и теряет равновесие на третьей ступеньке.

Ранее KP.RU сообщил, что депутат Милонов также назвал крайне подозрительным последнее видео момента гибели Сергея Соседова.