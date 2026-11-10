Фицо: Еврокомиссар Шефчович может представлять ЕС на переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович может стать представителем Европейского союза на переговорах по Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что у нас есть человек, который смог бы с этим справиться. И этого человека зовут Марош Шефчович», - заявил политик.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз получил от Москвы звонкую дипломатическую оплеуху на фоне трехсторонних контактов в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Европе не место за столом переговоров, поскольку она является разжигателем конфликта.

Ранее KP.RU сообщал об итогах первого дня мирных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые прошли 10 ноября.