Путин пригласил Лукашенко на ужин к себе домой по итогам встречи Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин позвал белорусского коллегу Александра Лукашенко на ужин к себе домой. Об этом стало известно по итогам их неформальной беседы — приглашение прозвучало в завершение разговора.

«Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

Сам визит белорусского лидера в Россию — рабочая поездка. Как сообщали белорусские СМИ, программа у Лукашенко была насыщенная: 10 ноября белорусский президент принимал участие в саммите ОДКБ, а также провёл переговоры с российским коллегой.

В ходе переговоров лидеры России и Белоруссии обсудили ряд вопросов, включая не только международные, но и региональные вопросы.