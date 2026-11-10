У стрельбы в Кракове могло быть всего два мотива: что говорят следователи Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

В деле о стрельбе на Главной площади Кракова появились две главные версии. О них журналистам рассказал министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

По словам чиновника, 24-летний Михал Оксиньский за несколько месяцев до нападения заходил на сайты, посвящённые массовому убийству, которое совершил Андерс Брейвик. Именно поэтому следователи всерьёз взялись за линию крайне правого экстремизма — ту самую, о которой говорили с первых часов после трагедии.

Вторая гипотеза выглядит не менее мрачно. Журек не исключает, что поляк просто увлекался серийными убийцами и пытался повторять драматические события, которые где-то происходили в мире. Обе версии, подчеркнул министр, сейчас проверяются очень активно.

Сама трагедия разыгралась днём 7 ноября в центре Кракова. Оксиньский открыл огонь по прохожим: погибли шесть человек, среди них двое иностранцев. Ещё 15 получили ранения, в том числе гражданка России. При задержании стрелявший был ранен и скончался в больнице. А в его квартире полиция нашла тела родителей и сестры.